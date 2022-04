O evento vai ser realizado entre os dias 03 e 05 de maio e contará com palestras de especialistas sobre relevantes temas

publicado em 28/04/2022

O coordenador de políticas acadêmicas da FUTURA, Tiago Moreno, falou sobre a importância do tema debatido e o retorno presencial (Imagens: Divulgação)

Pedro Spadoni

A Faculdade FUTURA – Grupo Educacional Faveni organiza a edição 2022 da Semana Acadêmica, que marca a volta de eventos presenciais realizados pela instituição. O tema desta edição, que acontece de 03 a 05 maio, será “Sociedade e Democracia”, com uma programação que vai trazer palestras com especialistas sobre temas bastante relevantes na atualidade.

“Nós, brasileiros, com a Constituição de 1988, conquistamos um modelo ideal de sociedade pautado na democracia. A participação do povo nas decisões importantes para o país é possível através do voto e da democracia representativa. Foi um avanço muito importante para a conquistas dos direitos sociais, para a garantia das liberdades individuais, para a busca da justiça social e de um país mais desenvolvido e menos desigual. Neste contexto, a FUTURA, que tem como missão preparar profissionais e cidadãos conscientes, traz a Semana Acadêmica neste momento muito propício para oportunizar momentos de temas relevantes, tanto para a comunidade interna como externa”, explicou o gestor de políticas acadêmicas, Tiago Moreno, em entrevista ao jornal A Cidade.

A Semana Acadêmica, que conta com parceria do Sebrae e da Escola do Legislativo, vai acontecer no plenário “Dr. Octávio Viscardi”, na Câmara Municipal de Votuporanga, que fica na rua Venezuela, nº3819. O evento é aberto tanto para alunos da FUTURA quanto a comunidade externa.

A inscrição para o evento é solidária, isto é, basta entregar um quilo de alimento não perecível (arroz, feijão, açúcar ou óleo) até dia 02 de maio. A entrega deve ser à secretaria da unidade presencial da FUTURA, que fica na Avenida Vale do Sol, nº4876. Para a comunidade externa, a inscrição poderá ser feita no ato do evento.

Programação

Quem abre os trabalhos da Semana Acadêmica, no dia 03, é a consultora de negócios Eliana Germano, que vai ministrar uma palestra sobre inteligência emocional. Ela atua há 25 anos no Sebrae, nas áreas de Gestão de Pessoas e Empreendedorismo. Eliana é graduada em Administração de Empresas, com especialização em Coaching e Marketing.

No dia seguinte, é a vez do Delegado Daniel Leal, da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Novo Horizonte, assumir a palavra. Graduado em Direito e especialista em direito penal, Leal vai falar sobre o uso de drogas e suas implicações sociais e legais.

Quem fecha a Semana Acadêmica, no dia 05, é Procurador Federal da Advocacia-Geral da União (AGU), Caio Nardi, que vai explorar o tema: “Autonomia Municipal e a Participação Política do Cidadão”. O procurador é formado em Direito pela PUC-SP, pós-graduado em direito processual pela PUC Minas e em direito constitucional pela ABDConst (Academia Brasileira de Direito Constitucional).

Reencontro

Para o gestor de políticas acadêmicas, o retorno aos eventos presenciais aponta para o fim de um longo processo, em que alunos, professores e toda comunidade tiveram que improvisar alternativas na pandemia.