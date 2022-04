Inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura a partir desta quarta-feira (13) e seguem até o dia 19 de abril

publicado em 12/04/2022

Os pais ou responsáveis interessados em realizar o cadastro devem se atentar aos critérios do programa (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga comunica que estão abertas as inscrições para cadastro do programa Vivaleite. As inscrições podem ser feitas pelo, a partir desta quarta-feira (13), e seguem até o dia 19 de abril.Os pais ou responsáveis interessados em realizar o cadastro devem se atentar aos critérios do programa: renda mensal familiar de até 1/4 do salário mínimo per capita (com prioridade da menor renda para maior), ter crianças na família com idade de seis meses a 5 anos e 11 meses (com prioridade da menor para maior).Para efetuar a inscrição é necessário informar nome, CPF, endereço e telefone do responsável, e também o nome da criança com idade de seis meses a cinco anos e 11 meses.Após a inscrição, os interessados serão chamados para preencher um cadastro com informações mais detalhadas da criança. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do número (17) 3426-2600, ramal 235, das 8h às 17h.