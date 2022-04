Profissionais das escolas municipais abordaram o tema trabalhando o contexto histórico-cultural por meio de uma forma interdisciplinar

publicado em 14/04/2022

No encerramento das festividades da programação, os alunos ganharam brindes de Páscoa (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Com a comemoração da Páscoa no próximo domingo (17), a Secretaria da Educação de Votuporanga promoveu uma semana especial aos alunos da rede municipal para celebrar a data, através de um trabalho desenvolvido dentro das salas de aulas pelos professores, coordenadores e educadores, que abordaram a temática da data para explorar tanto o simbolismo quanto o contexto histórico-cultural, através da grade curricular e também de gincanas.No encerramento das festividades, nesta quinta-feira (14), os alunos receberam ovos de chocolate e contou com a presença do prefeito Jorge Seba (PSDB), da primeira-dama e presidente do Fundo Social Rose Seba, do secretário da pasta municipal Marcelo Batista, além das equipes pedagógicas do Cemei "Professora Orozília do Carmo Ferreira" e do Cem "Professora Anita Liévana Camargo".No conteúdo programático desenvolvido sobre o tema pascal, as atividades nas unidades escolares que abordaram tanto a simbologia, através das figuras do coelho e do chocolate quanto a importância e o verdadeiro sentido da data, oportunizaram às crianças o aprendizado sobre o significado real da celebração e também a parte cultural, através de uma forma interdisciplinar envolvendo as áreas de história, inglês, geografia e educação física por meio de gincanas e uma série de ações de dinâmicas de grupos. As ações contaram também com a participação dos profissionais intérpretes de Libras, tornando o momento inclusivo na rede municipal de ensino e também durante a semana, foram recepcionados os novos Técnicos em Educação de apoio às crianças com necessidades especiais.O secretário Marcelo Batista destacou a importância da iniciativa e a inclusão no ensino a todos os alunos. "É uma ação diferenciada porque ensinamos que a Páscoa é mais do que o símbolo do coelho e do chocolate, é também um momento de agradecimento pela oportunidade de estarmos com nossos familiares, amigos da escola, pela vida. E tudo isso mostrado através de uma forma lúdica com o apoio das equipes das unidades escolares da Secretaria da Educação que está sempre priorizando a educação e o bem-estar dos nossos alunos, assim como a participação da profissional intérprete de Libras e também dos novos Técnicos em Educação, recém-chegados, para continuar nos auxiliando no apoio às crianças com necessidades especiais".