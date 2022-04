Votuporanga terá duas semanas mais curtas em razão da Sexta-Feira Santa, celebrada hoje, e do feriado de Tiradentes, na quinta-feira (21)

publicado em 14/04/2022

Prefeitura, comércio, bancos e órgãos públicos estaduais e federais adequaram seus expedientes para garantir o atendimento à população (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoVotuporanga terá duas semanas mais curtas em razão da Sexta-feira Santa, celebrada hoje, e do feriado de Tiradentes, na quinta-feira (21). Por conta disso, Prefeitura, comércio, bancos e órgãos públicos estaduais e federais adequaram seus expedientes para garantir o atendimento à população.Nesta sexta-feira (15) não haverá expediente em nenhuma repartição pública, salvo os serviços de urgência e emergência, como o Mini hospital do Pozzobon, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além do serviço de plantão da Saev, que funciona 24 horas e atende ininterruptamente pelo 0800-770-1950.Nos bancos também não haverá atendimento ao público. Os clientes que precisarem fazer transações bancárias podem usar os canais eletrônicos e internet banking. Contas de consumo como água, energia e telefone, por exemplo, e carnês com vencimento em 15 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo de juros, no próximo dia útil, que será o dia 18. As lotéricas também fecham nesta sexta, mas reabrem normalmente no sábado (16).O mesmo ocorre com o comércio varejista em geral, que volta a atender apenas no sábado. A única exceção é para os supermercados, que atenderão nesta sexta em horário especial. O Porecatu, por exemplo, funcionará nesta sexta das 7h às 19h, já o Proença irá atender das 7h30 até às 13h, enquanto o Santa Cruz abre das 7h às 12h30, enquanto a rede Amigão irá atender até as 20.Os serviços de coleta de lixo orgânico (comum) e seletiva (resíduos recicláveis) seguirão normalmente conforme o cronograma regular, sem interrupções. Os pontos de recebimento de resíduos domiciliares dos Ecotudos Norte, Sul e Oeste também permanecerão abertos ao público diariamente, das 7h às 19h.Aberto ao público, o Parque da Cultura estará à disposição para lazer e prática de atividades físicas. As demais dependências administradas pela Secretaria da Cultura e Turismo, como a Escola de Artes e o Centro de Cultura e Turismo, que inclui os espaços da Biblioteca "Castro Alves" e do Museu "Edward Coruripe Costa", permanecerão fechados.O mesmo ocorrerá com o Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque (Casa do Bosque) “Maximino Hernandes”, que funcionará durante todo o final de semana e feriado, das 7h às 19h. Já o Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” permanecerá fechado de hoje a domingo (17), voltando a funcionar na segunda-feira (18), das 7h às 11h e das 13h às 17h.Na semana que vem, a Prefeitura e demais órgãos municipais não irão funcionar na quinta-feira (21, feriado de Tiradentes) nem na sexta-feira (22, ponto facultativo), então quem tiver algo para resolver na Administração municipal é bom já ir se programando.