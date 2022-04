Entre as funções estão as de Técnico em Educação para atender alunos com necessidades especiais, PEB I e Educadores Infantis

publicado em 11/04/2022

As convocações e abertura de novos processos seletivos se fizeram necessários por conta da grande procura por vagas em escolas municipais neste ano (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Concurso público nº001/2019

Concurso público nº003/2017

A Prefeitura de Votuporanga convocou mais 43 candidatos classificados em concursos e processos seletivos vigentes nos últimos dias. Parte das convocações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial Eletrônico de quarta-feira (6) e o restante em edição extra desta segunda-feira (11) (confira a lista dos convocados no final desta reportagem).Entre as funções estão as de Técnico em Educação para atender alunos com necessidades especiais, cujo processo seletivo foi aberto no último mês. Além dessas, foram convocados Técnicos em Educação para Artesanato, PEB I (Professor de Educação Básica) e Educadores Infantis.No final de março, foram convocados 54 candidatos para assumirem as vagas de Técnico em Educação para atender alunos com necessidades especiais. No entanto, apenas 28 se apresentaram – e eles iniciaram suas atividades na semana passada, informou a Prefeitura.As convocações e abertura de novos processos seletivos se fizeram necessários após a Secretaria Municipal da Educação registrar grande procura por vagas em escolas municipais neste ano.Educador infantilElisabeth Alba Godoi Rodrigues de Oliveira;Gislaine Erica Bueno de Oliveira;Maria Lucia Damaceno de Morais;Mariane Garcia de Oliveira;Priscila Pinheiro do Nascimento;Técnico em Educação VI – Cursos livres – ArtesanatoAna Paula Hongaro Zanetti;Rogério Teruhiko de Macedo Yamamoto.