Terrenos podem ser utilizados para comércio, serviços, residências e até indústrias; valores variam de R$ 45 mil a R$ 600 mil

publicado em 14/04/2022

Das seis áreas a venda, quatro estão localizadas no 6º Distrito Industrial de Votuporanga e poderão abrigar novas indústrias (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Administração, colocou à venda seis terrenos que pertencem ao município, para a aplicação dos recursos em obras pela cidade. A concorrência pública, na modalidade maior oferta, está marcada para o dia 9 de maio, às 14h, e os valores variam de R$ 45 mil a R$ 600 mil, 181,10 m² e 2 mil m².Das seis áreas a venda, quatro estão localizadas no 6º Distrito Industrial; um no Jardim Canaã e outro no bairro Chácara Aviação. Eles podem ser utilizados para comércio, serviços, residências e até indústrias.A venda será realizada por meio de licitação na modalidade Concorrência, do tipo maior oferta. O edital contendo todas as informações está disponível noOs interessados em participar da licitação deverão apresentar os envelopes contendo documentação e proposta e entregá-los na Secretaria Municipal da Administração, na Divisão de Licitações, no Paço Municipal. Os envelopes devem ser protocolados até o dia 9 de maio, às 13h30. A abertura da licitação será realizada logo em seguida, às 14h, na Sala de Licitações da Prefeitura.Os interessados em participar da licitação deverão apresentar os envelopes contendo documentação e proposta e entregá-los na Secretaria Municipal da Administração, na Divisão de Licitações, no Paço Municipal, localizado na Rua Pará, nº 3227, bairro Patrimônio Velho. Os envelopes devem ser protocolados até o dia 20 de dezembro, às 13h30. A abertura da licitação será realizada logo em seguida, às 14h, na Sala de Licitações da Prefeitura.Para os interessados com as melhores propostas apresentadas, os pagamentos poderão ser efetuados à vista, com 20% de desconto, ou em até 10 parcelas mensais, iguais e sucessivas.