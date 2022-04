Um votuporanguense sortudo, mas um pouco azarado, levou, sozinho, R$ 2.264,48 no sorteio 5.835 da Quina realizado no fim de semana

publicado em 25/04/2022

A aposta, realizada na Lotérica Brasil, que fica no Centro, acertou quatro dos cinco números sorteados na quina da Mega-Sena (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUm votuporanguense sortudo, mas um pouco azarado, levou, sozinho, R$2.264,48 no sorteio 5.835 da Quina, realizado no fim de semana no Espaço da Sorte, em São Paulo. Considerando que a aposta foi simples – isto é, custou R$ 2,00 – o retorno foi considerável. Afinal, representa quase 113.000% do valor apostado. Mas esse retorno poderia ter sido bem maior.É que a aposta, realizada na Lotérica Brasil, que fica no Centro, acertou quatro dos cinco números sorteados (01, 03, 10, 21 e 35). Se tivesse acertado os cinco, esse munícipe teria faturado o prêmio de R$ 6.615.387,04. Essa sorte, porém, ficou para um bolão realizado na Barra do Piraí, cidade do interior do Rio de Janeiro.Já outra aposta ficou um número mais distante do prêmio total sorteado no concurso 2.474 da Mega-Sena. Dos seis números (22, 30, 38, 39, 49 e 56), a aposta, também simples e feita na mesma lotérica, acertou quatro dezenas. Neste caso, a quadra rendeu um prêmio de R$1.507,69. Apesar da distância do prêmio total – que, aliás, ninguém levou desta vez – a quantia é bem-vinda.Vinte e sete apostadores acertaram cinco números e vão receber, cada um, o prêmio de R$ 92.717,92. Um deles, inclusive,. A aposta foi registrada na lotérica Trilha da Sorte, que fica no Centro da cidade.A quadra teve 2.372 ganhadores e cada um receberá R$ 1.507,69. E a aposta votuporanguense não foi a única ganhadora da região. Em Rio Preto, a quadra fez seis ganhadores.O prêmio acumulado para o próximo concurso, que será sorteado nesta terça-feira (26), é estimado em R$ 36 milhões.