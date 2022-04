O jornal A Cidade fez um levantamento do que continua fechado e o que funciona nesta sexta-feira (22)

publicado em 22/04/2022

As repartições públicas municipais e estaduais seguem fechadas nessa sexta-feira (22), por conta do ponto facultativo, decretado em todo o Estado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brAs repartições públicas municipais e estaduais seguem fechadas nessa sexta-feira (22), por conta do ponto facultativo, decretado em todo o Estado de São Paulo, do feriado de Tiradentes. Assim, as atividades serão retomadas na próxima segunda-feira (25).O jornalfez um levantamento do que continua fechado e o que funciona nesta sexta. Confira abaixo:Não haverá expediente nas repartições públicas de Votuporanga, salvo os serviços de urgência e emergência, como o Mini hospital do Pozzobon, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além do serviço de plantão da Saev, que funciona 24 horas e atende ininterruptamente pelo 0800-770-1950.Algumas dependências administradas pela Secretaria da Cultura e Turismo, como a Escola de Artes "João Cornachione" (Oscarito) e o Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali", que inclui os espaços da Biblioteca "Castro Alves" e do Museu "Edward Coruripe Costa", permanecerão fechados até 24 de abril.O Poupatempo continua fechado e retoma o atendimento ao público na segunda, mas continua oferecendo serviços por meio dos canais online – pelo, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento.No comércio varejista em geral, as lojas funcionam normalmente, bem como os supermercados.Nos bancos, o atendimento ao público acontece normalmente, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Inclusive, as contas de consumo, como água e luz, e carnês com vencimento no dia 21 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo de juros, nesta sexta-feira, considerado o próximo dia útil ao feriado. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.Os serviços de coleta de lixo orgânico (comum) e seletiva (resíduos recicláveis) seguirão normalmente conforme o cronograma regular, sem interrupções.Aberto ao público, o Parque da Cultura estará à disposição para lazer e prática de atividades físicas. E o Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque (Casa do Bosque) “Maximino Hernandes” funciona das 7h às 19h. A Casa do Bosque fica na avenida Vale do Sol, nº 5024, no bairro Vale do Sol.