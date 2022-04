Nova opção visa colaborar com o desenvolvimento e crescimento profissional dos candidatos através de capacitações; site é o www.empregavotu.com.br

publicado em 20/04/2022

Com 30 vagas e inscrições até o dia 20 de abril e também para outros dois cursos, que serão realizados em parceria entre CTMO e Senac (Prefeitura de Votuporanga)

Prestes a completar dois meses de funcionamento no próximo dia 15 de abril, o "EmpregaVotu", plataforma de serviços on-line da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, vem se aprimorando cada vez mais com o objetivo de colaborar com pessoas e empresas que buscam por vagas de emprego ou contratação de profissionais, respectivamente.Para contribuir ainda mais com as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, a partir de agora o portal disponibiliza a opção 'Cursos Gratuitos' àqueles que cadastrarem seus currículos. Com isso, os interessados terão acesso às capacitações de qualificação profissional que a Prefeitura oferece, sem custo algum, desde a inscrição até à conclusão do curso, colaborando assim com o desenvolvimento e o crescimento da carreira dos candidatos.O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, destaca a importância de se qualificar, além das vagas disponíveis no portal. "A capacitação profissional é um grande diferencial para quem está procurando uma oportunidade de trabalho e agora o trabalhador pode encontrar tudo no mesmo local, dentro do EmpregaVotu, vagas e qualificação".Atualmente, a disponibilidade para realização de cursos gratuitos disponíveis é do Programa "Meu Emprego – Trabalho em Equipe", com 30 vagas e inscrições até o dia 20 de abril e também para outros dois cursos, que serão realizados em parceria entre CTMO e Senac, de Costureiro e de Modelista, com vagas limitadas e período de inscrição nos dias 03 e 04 de maio. Todos serão realizados gratuitamente; para mais detalhes basta acessar www.empregavotu.com.br e clicar no ícone 'Cursos Gratuitos'.Outra novidade para os usuários cadastrados é a disponibilização de uma pesquisa de satisfação, um feedback, que oportunizará, por exemplo, atribuição de notas e avaliação do sistema ajudando assim, com que o "EmpregaVotu" possa estar sempre recebendo melhorias, aproximando-os cada vez mais da tão sonhada vaga de trabalho e também ajudando empresas a filtrar perfis cada vez mais próximos com o que desejam para ingressarem no seu quadro corporativo.