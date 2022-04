A polêmica envolvendo a proposta de adesão da escola estadual Enny Tereza Longo Fracaro ao PEI (Programa de Ensino Integral) do Governo do Estado deve terminar nos próximos dias

publicado em 14/04/2022

Alunos se manifestaram na porta da escola Enny Tereza Longo Fracaro e os pais votaram para instituição não aderir ao PEI (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

A polêmica envolvendo a proposta de adesão da escola estadual Enny Tereza Longo Fracaro ao PEI (Programa de Ensino Integral) do Governo do Estado, que resultou até em uma manifestação de pais e alunos na porta do colégio, deve terminar nos próximos dias. Duas reuniões foram realizadas nessa semana com a comunidade escolar e, apesar de ainda não ser oficial, teria ficado definido que a instituição de ensino permanecerá com o atendimento da forma que está.Os encontros foram realizados na terça-feira (12), para os pais e responsáveis de alunos matriculados no Ensino Fundamental, e quarta-feira (13), para os responsáveis por alunos do Ensino Médio. Durante a consulta aos que participaram, a maioria teria optado pela não adesão ao PEI.A decisão, que deve ser oficializada por meio de atas, no entanto, ainda não foi oficializada à Diretoria Regional de Ensino. Segundo o dirigente, José Aparecido Duran Netto, seja qual for a decisão, ela só será implementada a partir do próximo ano letivo.“Ainda não temos o resultado dessas reuniões. Estamos ouvindo a comunidade e ela é que decide e não vamos interferir. O que temos para esse momento é que o Novo Ensino Médio já vai até as 14h30, o que é mais ou menos o mesmo horário do integral. De qualquer forma, o que for decidido será para 2023”, disse Duran.A polêmica sobre o PEI começou justamente com a possibilidade de a escola migrar para o programa já que apenas as escolas estaduais Enny e Cícero Barbosa Lima Júnior não aderiram ainda em Votuporanga.Entre as críticas dos alunos em relação ao PEI está a carga horária mais extensa, que prejudicaria aqueles que gostariam de fazer algum curso profissionalizante ou trabalhar no horário de contra-turno para ajudar no sustento da família. Nos bastidores, porém, comenta-se sobre o engajamento de alguns professores que também não seriam a favor da mudança, mesmo com a possibilidade de ter um acréscimo nos salários.Para os alunos que trabalham foi oferecida ainda a oportunidade de ensino noturno, desde que comprovem o vínculo empregatício, mesmo assim a comunidade teria optado por não aderir ao programa.