São 16 oficinas com vagas limitadas até serem preenchidas em diversos segmentos como animação, contação de histórias, dança, fotografia, graffiti e literatura

publicado em 14/04/2022

O prazo de inscrição segue até o preenchimento das turmas e as aulas serão realizadas ao vivo pela plataforma Zoom (Imagem: Divulgação)

Da redação

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Instituto Poiesis, está com inscrições abertas e limitadas para a realização de 16 oficinas culturais gratuitas em diversos segmentos culturais. O prazo de inscrição segue até o preenchimento das turmas e as aulas serão realizadas ao vivo pela plataforma Zoom.Na programação, serão abordados temas como animação, contação de histórias, dança, fotografia, graffiti, literatura, dentre outros.A lista de completa de oficinas e os links para se inscrever está disponível no