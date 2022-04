Motoristas tiveram que desviar para não atropelar o rapaz em plena rua São Paulo

publicado em 29/04/2022

Rapaz se deitou e "tirou um conchilo" em meio aos carros

Da redação

Um homem, ainda não identificado, não se importou com o grande fluxo de trânsito da rua São Paulo, no centro de Votuporanga, e deitou para “tirar um cochilo” sobre a lombofaixa instalada na frente da Caixa Econômica Federal. O fato, é claro, chamou a atenção e provocou certo tumulto no trânsito, por volta das 10h desta sexta-feira (29).

veja o vídeo ). Nas imagens é possível ver diversos carros desviando do homem, enquanto um agente da Área Azul tentava o acordar e alertava os motoristas sobre o perigo. A cena inusitada foi flagrada por alguns moradores que passavam pelo local no momento e viralizou nas redes sociais (). Nas imagens é possível ver diversos carros desviando do homem, enquanto um agente da Área Azul tentava o acordar e alertava os motoristas sobre o perigo.