O ato de solenidade reuniu autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário de Votuporanga

publicado em 19/04/2022

Legenda: Ato de Solenidade aconteceu na manhã ontem, no Tiro de Guerra, e contou com a presença de autoridades de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

O Grupo Cidade de Comunicação, representado pelo seu diretor Fábio Ferreira, foi homenageado na manhã de terça-feira (19) pelo Tiro de Guerra de Votuporanga em comemoração ao Dia do Exército. O ato de solenidade reuniu autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário de Votuporanga.

Ao Grupo Cidade, através do Jornal A Cidade e Rádio Cidade FM, junto da TV e Rádio Unifev e Votunews, foi entregue o diploma de Amigo do Tiro de Guerra 02-088 Votuporanga. A honraria foi entregue pelo chefe de instrução do TG, o subtenente Giovani Santana.

“Para nós é uma honra poder homenagear este grupo que, além de nos ajudar na divulgação de nosso trabalho com os atiradores, realiza um trabalho imparcial e de suma importância para a comunidade local”, disse Santana.

Dia do Exército

O subtenente, aliás, esteve nos estúdios da Cidade FM ainda ontem para falar sobre o Dia do Exército Brasileiro. Santana recordou a Batalha dos Guararapes, ocorrida em1648 no Pernambuco, primeira vez oficial em que a nação se uniu em uma luta contra invasores.

“A Batalha dos Guararapes é o primeiro registro histórico que temos da união entre o branco, o negro e o índio para lutar contra um invasor holandês, na época muito mais forte que o país, belicamente falando. Desde então, no dia 19 de abril, comemoramos o Dia do Exército Brasileiro, que completa hoje 374 anos”, explicou o militar.