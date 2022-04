Valdecir Trosvolfo, segundo sua filha, tem crises de amnésia e fica sem se comunicar com os familiares, o que deixa todos preocupados

publicado em 20/04/2022

O senhor Valdecir Trosvolfo foi visto por último em Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

O sumiço de um idoso, morador de Catanduva, está deixando a sua família desesperada. Valdecir Trosvolfo, de 56 anos, não mantém contato com seus familiares desde o final do ano passado e a última vez que foi visto ele estava em Votuporanga.

De acordo com a filha do idoso, Valdineia da Silva, Valdecir é uma pessoa muito lúcida e saudável, mas as vezes tem crises de amnésia e fica sem se comunicar com a família, o que deixa todos preocupados.

“Quando fomos registrar o boletim de ocorrência nos informaram na delegacia que ele havia tirado documentos em Votuporanga. Acreditamos que ele tenha ido para a cidade para trabalhar em alguma propriedade rural, pois a última vez que isso aconteceu nós encontramos ele trabalhando em uma fazenda”, disse Valdineia ao A Cidade.