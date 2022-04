O objetivo da iniciativa é incentivar os estudantes a arrecadarem alimentos, que depois serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga.

publicado em 23/04/2022

Objetivo da iniciativa da FUTURA é incentivar os estudantes a arrecadarem alimentos, que depois serão repassados ao Fundo Social (Foto: A Cidade)

Pedro Spadoni

A Faculdade FUTURA – Grupo Educacional Faveni está promovendo um “trote solidário” entre os alunos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos. O objetivo da iniciativa, que vai até a próxima quinta-feira (28), é incentivar os estudantes a arrecadarem alimentos, que depois serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga.

Para isso, a quantidade de alimentos arrecadados pelos alunos será revertida num benefício a eles dentro da instituição. “Nós criamos uma tabela com cada tipo de alimento não perecível e vai ser gerado horas de atividades complementares para esses alunos, de acordo com a quantidade de alimentos arrecadados. Inclusive, serão horas necessárias para a conclusão do curso”, explicou o Professor Vinicius Guiraldelli Barbosa, Coordenador de Atividades Complementares.

Arrecadação

Cada estudante vai poder juntar, no máximo, 15 horas de atividades complementares por meio desta arrecadação de alimentos, que poderá ser feita tanto na comunidade interna da faculdade quanto na externa. Aliás, o professor contou que os estudantes estão bem envolvidos na iniciativa e alguns até procuraram empresas e supermercados nos seus esforços para a arrecadação.

A quantidade de alimentos arrecadada e o equivalente em horas para cada aluno, conforme estabelecido pela tabela criada pela Futura (confira no final desta reportagem), serão anunciados no dia 9 de maio.

“Essa participação entre os alunos e comunidade externa é um eixo muito importante que a Futura se preocupa em mobilizar todos para, inclusive, fazer uma boa ação. Essa boa ação vai destinar alimentos para aqueles que precisam”, finalizou o professor Barbosa.

‘TROTE SOLIDÁRIO’ DA FUTURA

Alimento / Unidade / Horas

Arroz – 5 kg – 5 horas;

Açúcar – 5 kg – 5 horas;

Açúcar – 1 kg – 1 hora;

Feijão – 1 kg – 2 horas;

Óleo de soja – 1 litro – 2 horas;

Macarrão – 500 gramas – 1 hora;

Leite Longa Vida – 1 litro – 1 hora.