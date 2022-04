Wartão deve fazer uma dobradinha com o ex-prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes

publicado em 05/04/2022

O ex-vereador Walter José dos Santos, o Wartão, confirmou seu nome como pré-candidato a deputado federal nas eleições deste ano (Foto: Assessoria)

Da redação

O ex-vereador Walter José dos Santos, o Wartão (PSB), se desincompatibilizou do cargo que ocupava na Secretaria de Obras da Prefeitura de Votuporanga e anunciou sua pré-candidatura a deputado federal. Seu partido deve investir pesado na região, tendo como principal nome o ex-prefeito de São José do Rio Preto, Valdomiro Lopes.

Ao A Cidade, Wartão afirmou que já trabalha nos bastidores na articulação de seu nome na região, por meio de uma dobradinha que deve fazer justamente com Valdomiro. Ambos caminharão junto no apoio à candidatura do ex-governador, Marcio França ao Governo de São Paulo, caso não haja uma coligação entre o PSB e o PT de Fernando Haddad, como se comenta nos bastidores.

“Estamos nessa dobrada, eu e o Valdomiro, e vamos trabalhar bastante na região, conversando e articulando para depois correr atrás dos votos”, disse Wartão.