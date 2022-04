Homenagens foram destinadas ao Deja Cabelereiro e aos irmãos Oliveira, da Brothers Team de jiu-jitsu

publicado em 26/04/2022

Duas homenagens foram feitas na sessão de ontem, uma para o Deja Cabelereiro e outra para Brothers Team de jiu-jitsu (Foto: A Cidade/assessoria)

Sem projetos na ordem do dia, a sessão da Câmara Municipal de Votuporanga da noite de segunda-feira (25) foi marcada por duas homenagens aprovadas pelos vereadores. A primeira foi ao barbeiro Dejaniro Cardozo da Silva (Deja Cabelereiro), que desenvolve um trabalho social com pessoas acamadas, e o segundo para os irmãos Oliveira (Matheus, conhecido como “Bizuca” e o Raphael, conhecido como “Pé”), da Brothers Team de jiu-jitsu, por levarem o nome da cidade para competições nacionais e internacionais de jiu-jitsu e também por trabalhos sociais.

A homenagem para Deja é de autoria do vereador Nilton Santiago (MDB). Em sua justificativa o parlamentar afirmou que o cabelereiro leva autoestima para pessoas que se encontram enfermas, o que dá um novo ânimo para elas.

“Ele sempre se preocupou com aquelas pessoas acamadas e que não tem a condição de ir a um cabelereiro. Com um trabalho social, sem cobrar nada por isso, vai até as casas dessas pessoas e ali fazia todo um trabalho para levantar a autoestima das pessoas que, quando estão enfermas, ficam com a autoestima baixa”, disse o vereador.

Irmãos Oliveira

Já a homenagem para os irmãos Oliveira partiu da vereadora Jezebel Silva (Podemos). Segundo ela, Matheus e Raphael, além de levarem o nome de Votuporanga para o pódio em diversas competições nacionais, agora irão disputar o maior campeonato internacional de jiu-jitsu do mundo, que será disputado em Madri, na Espanha.

“Estamos na frente aqui de cidadãos votuporanguenses vitoriosos, que estão levando o nome de nossa querida cidade para fora do país, em Madri, no maior campeonato internacional de jiu-jitsu e por isso a tão merecida homenagem. Quero aproveitar o espaço e agradecer imensamente o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer em nome do secretário, Marcelo Stringari que desde o início acolheu e ajudou esses nossos meninos”, disse a vereadora.