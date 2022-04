José Aparecido Duran Netto recebeu da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo a medalha MMDC, principal honraria do setor

publicado em 05/04/2022

O dirigente da Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga, José Aparecido Duran Netto, recebeu a medalha MMDC (Fotos: Arquivo pessoal)

Pedro Spadoni

O dirigente da Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga, José Aparecido Duran Netto, recebeu, pela Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) a medalha MMDC (Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo - os jovens que morreram durante a Revolução Constitucionalista em 1932) Caetano de Campos, considerada como principal honraria do Governo do Estado de São Paulo na área da Educação.

“É uma honra, porque não é uma medalha comum. Recebi pelos meus 37 anos de serviço e tudo que já fiz pela educação paulista. Receber uma medalha dessas é um reconhecimento e tanto. E eu fiquei bem feliz por recebê-la”, disse Duran, em entrevista exclusiva ao jornal A Cidade.

Honraria

A Medalha MMDC, criada e oficializada em 14 de maio de 1962, pelo decreto 40.987, do Governador Carvalho Pinto, visa homenagear as pessoas que prestaram algum serviço relevante à sociedade de São Paulo ou à Revolução de 32. Todos os anos, nesta data, são escolhidos, pelos membros da Sociedade Veteranos de 32, civis e militares para receberem a honraria.

Quem entregou a medalha a Duran foi o então secretário da Pasta, Rossieli Soares da Silva – que deixou a secretaria recentemente para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.

“Momento único, que nos remete em instantes às melhores memórias de uma trajetória profissional de muita dedicação, compromisso e respeito à arte de educar [...] Em todos esses anos, quantas alegrias, choros, desafios, conquistas e oportunidade de conviver com pessoas fantásticas que acreditam na pessoa, no aluno e no profissional da educação. Dedico essa homenagem a todos os profissionais das unidades escolares e equipe da Regional de Votuporanga”, escreveu Duran, na sua página numa rede social.

No seu texto, ele também falou sobre os estudantes. “Não poderia deixar de falar dos nossos alunos, pelos quais tenho profundo respeito. Eles são os seres mais importantes, a peça central que envolve todo o sistema educacional”, escreveu o dirigente da Diretoria Regional de Ensino.