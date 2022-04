Primeiro encontro será em Votuporanga, na Praça Cívica (próxima à Concha Acústica); projeto passará por sete municípios da região

publicado em 01/04/2022

O primeiro encontro do projeto Unifev em Ação será na Praça Cívica (próxima à Concha Acústica do município), das 8h às 12h (Foto: Divulgação)

Os cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia realizarão, neste sábado (2), um circuito de atividades gratuitas, com início em Votuporanga, seguindo por diversas cidades da região. O primeiro encontro do projeto Unifev em Ação será na Praça Cívica (próxima à Concha Acústica do município), das 8h às 12h.Ao longo dos meses de abril, maio e junho, o projeto seguirá um cronograma que passará por Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Nhandeara, Riolândia, Tanabi e Valentim Gentil. Os atendimentos serão desenvolvidos pelos universitários, com apoio dos docentes de cada graduação.Entre as atividades que serão realizadas, estão: ventosaterapia, auriculoterapia, avaliações e orientações posturais, aferição de pressão arterial, avaliação nutricional, orientações para prevenção de doenças, teste de glicemia, tipagem sanguínea, apresentação de danças, intervenções terapêuticas e informações gerais, entre outras.De acordo com o Reitor da Unifev, Osvaldo Gastaldon, a iniciativa tem o objetivo de expandir os trabalhos desenvolvidos por estudantes e professores."Somos uma Instituição comunitária e sem fins lucrativos, com a missão de promover iniciativas socialmente responsáveis, integrando a comunidade externa com a acadêmica. Estamos muito felizes em colocar nossos alunos em atuação, o que proporcionará a prática profissional ao estudante e benefícios para quem participa", destacou.- Riolândia: 30/04, das 8h às 12h;- Américo de Campos: 07/05, das 8h às 12h;- Cardoso: 14/05, das 8h às 12h;- Valentim Gentil: 21/05, das 8h às 12h;- Nhandeara: 28/05, das 8h às 12h;- Cosmorama: 04/06, das 8h às 12h;- Tanabi: 25/06, das 8h às 12 horas.