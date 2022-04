Este foi o primeiro evento dos estudantes de forma presencial da graduação após dois anos em razão da pandemia de Covid-19

publicado em 20/04/2022

Um outro motivo que marcou a data foi a palestra, ministrada pelo articulador e representante da RBAC (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O curso de Pedagogia da UNIFEV realizou, na última quinta-feira (14) um encontro para falar sobre as novas técnicas educacionais. A palestra foi considerada um marco, por ser o primeiro evento acadêmico presencial da graduação após dois anos de pandemia.Para o estudante Otávio Henrique esse momento foi muito especial. “É a primeira palestra que nós temos pós-pandemia, até então era tudo EaD e nós estamos achando isso tudo muito legal. Estamos tendo contato não só com a nossa turma, mas também com outras”, disse.Um outro motivo que marcou a data foi a palestra, ministrada pelo articulador e representante da RBAC (Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa) no Noroeste Paulista Prof. Dr. Ricardo Santin, que trouxe como tema: “Aprendizagem criativa: conceito, rede e possibilidades”.“Tudo o que iremos aprender e desenvolver na nossa vida acontece graças a elaboração de projetos. Então, por exemplo, se você for organizar uma festa de formatura ou fazer uma viagem, é necessário que haja um planejamento, um processo para que se tenha êxito naquilo que se propôs a realizar”, ressaltou Santin.“Precisamos fazer toda uma estrutura para esse projeto, com objetivos, metodologias, análise de resultados de forma crítica para que possamos estar preparados para todos os imprevistos que possam acontecer, para aí sim, poder ter sucesso nessa ação”, concluiu o articulador.Para o coordenador de Pedagogia da UNIFEV, Prof. Me. Anderson Bençal, colocar a mão na massa e transformar toda a teoria adquirida em sala de aula em práticas criativas é o que diferencia um profissional no mercado de trabalho. “A aprendizagem criativa desenvolve habilidades na qual o sujeito busca soluções para problemas que enfrentamos no cotidiano, então, nessa palestra, os nossos alunos tiveram contato com os principais conceitos de criação, e os interessados podem até mesmo se vincular a RBAC, tendo acesso a muitas ações, não só no Brasil, mas em todo o mundo, de processos educativos que seguem esse mesmo propósito”, finalizou.