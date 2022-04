Projeto visa garantir que o preço da passagem da “circular” na cidade não sofra aumento; sem a medida reajuste seria de mais de 120%

publicado em 05/04/2022

Vereadores querem que a empresa apresente uma proposta de melhoria no serviço antes de aprovarem aumento no subsídio (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária da noite de segunda-feira (4), um pedido de vista, de autoria do vereador Thiago Gualberto (PSD), ao projeto de lei, de autoria do prefeito Jorge Seba (PSDB), que buscava o aumento do subsídio pago pela Prefeitura para a Expresso Itamarati, que presta os serviços de Transporte Coletivo na cidade. Os vereadores querem que a empresa apresente propostas para a melhoria do serviço prestado, antes de aprovarem a iniciativa.

O objetivo, do projeto, conforme a justificativa apresentada na Casa, era impedir um aumento de mais de 120% no valor pago pela população atualmente. Com a medida, o município, que até então subsidiava R$ 1,25 de cada passagem, iria “bancar” R$ 4,04 por cidadão que utilizar o transporte coletivo. Sem essa ação, a passagem teria que saltar dos atuais R$ 3,15, para quem tem o cartão Transporte Cidadão, para R$ 7,19.

Apesar de entenderem a necessidade da aprovação para que o aumento não pese no bolso da população, os vereadores debateram uma série de reclamações já registradas pelos usuários do transporte a respeito da qualidade do serviço prestado. Mais ônibus circulando, assim como melhores horários estão entre as demandas que, para os parlamentares, precisam ser melhoradas com urgência.

O pedido de vista, portanto, tem como objetivo discutir essas demandas, durante a semana, para que a empresa também ofereça mais em contrapartida do sacrifício feito pelo Poder Público para manter os ônibus circulando pela cidade. Para subsidiar o transporte o impacto no orçamento do município será de mais de R$ 763 mil neste ano e superará R$ 1 milhão no ano que vem.

