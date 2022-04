Mais R$ 301 mil foram aprovados pelos vereadores na sessão ordinária de ontem para dar sequência ao trabalho, que já entra na reta final

publicado em 12/04/2022

Recursos serão empenhados, conforme o projeto, no término da terraplanagem e início do recapeamento no prolongamento da avenida (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária da noite de segunda-feira (11) um projeto de lei de autoria do prefeito Jorge Seba (PSDB) para a abertura de crédito adicional especial de R$ 301 mil para investimento nas obras de transposição do Córrego do Curtume, na interligação das avenidas Mário Pozzobon, Horácio dos Santos e Sebastião Vaz de Oliveira. Os recursos, conforme o projeto, são para finalização da terraplanagem e início da pavimentação

A obra é tida como um dos principais investimentos no setor de mobilidade urbana de Votuporanga, tendo em vista que irá viabilizar o 1º Anel Viário da cidade. Os trabalhos foram iniciados em julho de 2019 e seguem agora com o aterro e terraplanagem, com o início agora da pavimentação asfáltica.

A proposta gerou certa polêmica na Casa, apesar de ter sido aprovado com facilidade (dez votos a três e uma abstenção). Alguns vereadores registraram a preocupação com o volume de recursos que já foram empenhados no local.

“Já foram R$ 3 milhões de financiamento, mais R$ 1 milhão da Câmara, recentemente mais R$ 1 milhão e pouco. Essa avenida é de suma importância sim para a sociedade, mas eu não poderia vir aqui, depois de votar contra na gestão passada e votar a favor. Voto contrário, não contra a obra, mas pela parte técnica e financeira”, disse Osmair Ferrari (PSDB), ao declarar seu voto contrário.

Já o líder de governo na Câmara, Daniel David (MDB), destacou seu voto favorável e defendeu a aprovação afirmando que é preciso dar continuidade na obra, que irá dar origem ao anel viário que beneficiará a zona Norte da cidade.

“Essa obra tem criado expectativas e uma ansiedade daquela avenida ser aberta, principalmente para o pessoal do Pozzobon. Se precisa desse montante para terminar a obra e esse término irá beneficiar a população de Votuporanga, meu voto é favorável”, afirmou.