Legislativo da cidade vizinha contratou a Vunesp para a aplicação do certame

publicado em 16/04/2022

Edital do concurso está previsto para o mês de maio (Foto: Jornal Cidadão)

O presidente da Câmara Municipal de Fernandópolis, Gustavo Pinato (União Brasil), contratou a Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista) para organizar o concurso público que o Legislativo realizará neste ano. O edital do certame está previsto para maio.

Serão abertas sei vagas, duas para nível superior e quatro para nível médio com salários variam entre R$ 2.380,31 e R$ 5.138,91 mais benefícios. Haverá ainda formação de cadastro reserva para alguns cargos.

As seis vagas abertas são para: Analista Jurídico (1 vaga + CR - nível superior em direito - salário de R$ 5.138,91); Analista em Tecnologia da Informação (1 vaga + CR - nível superior em Ciência da Computação, Desenvolvimento de sistemas ou Sistema da informação - salário de R$ 5.138,91); Técnico Legislativo (1 vaga + CR - nível médio - salário R$ 3.497,46) ; Oficial Administrativo (1 vaga + CR - nível médio - salário R$ 3.238,31); Motorista (1 vaga + CR - nível médio - salário R$ 2.776,40) e Recepcionista (1 vaga + CR - nível médio - salário R$ 2.380,31).

Valores das taxas de inscrição e as datas, tanto de início e término de inscrição quanto da prova, e local de aplicação, serão conhecidos somente quando o edital for lançado, da mesma maneira o conteúdo programático, com a lista das matérias que serão exigidas.

Benefícios

O plano de saúde é contratado mediante licitação e prevê coparticipação dos servidores no importe de 20% (vinte por cento) do valor de tabela das consultas e exames médicos efetivamente realizados, estendendo a cobertura para servidores e dependentes (menores de 18 anos, maiores cursando nível superior de ensino ou inválidos), nos termos da Lei Municipal nº 4.500/2016.

O auxílio-alimentação é de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), sendo passível de reajustes.

O adicional de nível superior aos cargos de nível médio exige a pertinência do curso realizado com as funções exercidas e tem valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por ano de curso realizado.

O adicional de hora suplementar (hora extra) é facultativo àqueles servidores que forem necessários ao suporte técnico das sessões legislativas e reuniões das comissões. Está limitado a (02) duas horas diárias e 04 (quatro) semanais, conforme a necessidade.