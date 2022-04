O jornal A Cidade conversou com líderes religiosos de Votuporanga para explorar as perspectivas diferentes em relação ao período

publicado em 14/04/2022

Os líderes religiosos Gilmar Margotto, Waldenir Cuin e Edival Santos conversaram com a reportagem sobre os significados da Páscoa (Fotos: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Sexta-Feira Santa e a Páscoa são, essencialmente, marcos religiosos. E assim como existem doutrinas diferentes dentro da religião – aliás, dentro do próprio cristianismo – existem perspectivas diferentes em relação a marcos como a “Sexta-Feira Santa” (também conhecida como “Sexta-Feira da Paixão”) e a Páscoa, celebrada neste domingo (17).Para explorar essas perspectivas e suas diferenças, a reportagem do jornalconversou com líderes religiosos de Votuporanga, que comentaram sobre o que essas celebrações representam dentro das suas respectivas doutrinas, e pesquisou os possíveis significados desses marcos em religiões para-além do cristianismo.Começando pelo catolicismo, o padre Gilmar Margotto, pároco da Catedral e responsável pela comunicação da Diocese de Votuporanga, explicou que a celebração da Páscoa é o “coração” da liturgia católica – que, inclusive, tem uma programação diferenciada de missas para a “Semana Santa”, que antecede a Páscoa. “Fazendo essa vivência da Semana Santa, nós aprendemos a ajustar a nossa vida com a vida de Jesus Cristo. Foi uma vida de fidelidade, perseverança, amor e com ensinamentos de que nós podemos vencer as dificuldades da vida, bem como as provações, porque ele também venceu”, disse.O padre também comentou sobre o significado do período para a fé católica. “É um período de entrega, aprendizado e celebração da vida de Deus em nós, para sermos ressuscitados com Ele aqui e agora, no sentido de continuar a nossa caminhada rumo à vida eterna”, disse.Já Waldenir Aparecido Cuin, presidente da Associação Beneficente “Irmão Mariano Dias”, explicou que, na doutrina espírita, não existe um calendário de comemorações para este período. “Para nós, espíritas, a ‘Sexta-Feira Santa’ é um dia comum, em que podemos fazer inumaras ações do bem, tanto nessa como em outras datas”, disse.O presidente da associação também levantou uma reflexão em relação ao termo “Páscoa” e a etimologia por trás dele. “O termo páscoa - ou seja, ‘Pesach’ - significa ‘passagem’. Então, podemos ‘passar’ pela vida utilizando todas as oportunidades, a qualquer momento, sempre em benefícios dos irmãos do caminho, atentos em contribuir cada vez mais para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, dentro do ‘ame o próximo como a ti mesmo’, um conceito cristão”, explicou.Por fim, a reportagem conversou com Edival Santos, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia Jardim Bom Clima. Para ele, sua doutrina religiosa tem uma visão “muito comedida” em relação à Páscoa. “Nós partimos do princípio bíblico. A Páscoa nasce no berço da palavra ‘libertação’. Esse é o ponto”, disse.Em seguida, ele explorou a relação entre a palavra e o significado do período para os adventistas. “Nós entendemos que a Páscoa, acima de tudo, é libertação e um momento de celebrarmos o que Cristo fez por nós. A ideia adventista [sobre a Páscoa] está ligada à libertação e promessa de salvação”, explicou.No judaísmo, a Páscoa celebra a libertação do povo judeu da escravidão do Egito, o que, segundo a história, aconteceu há mais de três mil anos. Por isso, a data também é conhecida como “Festa da Libertação” ou “Pesach”.O budismo, por sua vez, não comemora a Páscoa. A doutrina tem suas próprias festas e as mais celebradas são as que fazem referência ao nascimento de Buda.Os muçulmanos também não festejam a Páscoa. Entre as cerimônias da doutrina, a mais importante é o Ramadã: um mês de jejum, em que se celebra a primeira revelação feita por Deus a Maomé, e a peregrinação a Meca.Apesar das raízes do cristianismo e do islamismo remeterem aos mesmos profetas - Abraão, Noé e Moisés - os destinos históricos são diferentes.