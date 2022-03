Licitação foi publicada e busca contratar uma empresa para dar andamento nos serviços, que estão paralisados desde o meio de 2021

publicado em 17/03/2022

A Prefeitura de Votuporanga abriu o processo de licitação para contratar uma empresa que irá dar andamento nas obras do novo Paço Municipal (Foto: A Cidade)

A Prefeitura de Votuporanga publicou nesta semana, como prometido pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), o edital de licitação para a retomada das obras no novo Paço Municipal. O documento prevê um investimento de mais de R$ 8,4 milhões, recurso que o município já tem em caixa em razão de um financiamento feito na gestão passada.O processo licitatório contempla a “construção parcial” do Centro Administrativo, na Av. Sebastião Vaz de Oliveira, ou seja, o montante não será suficiente para concluir toda a edificação. A empresa que vencer a licitação terá o prazo de um ano para concluir os serviços que vão desde a demolição de algumas estruturas já comprometidas pelo abandono da obra, até o plantio de grama em jardins e canteiros.As empresas interessadas devem protocolar suas propostas junto à Secretaria Municipal de Administração até às 13h30 do dia 18 de abril. No mesmo dia será feita a abertura dos envelopes e a classificação das melhores propostas.