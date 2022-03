A informação foi divulgada pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que levou em consideração as contratações e demissões realizadas no município em janeiro

publicado em 12/03/2022

O setor de serviços segue com a geração de empregos em baixa e puxou o saldo negativo no município pelo segundo mês seguido (Foto: A Cidade)

Da redação

Votuporanga registrou, pelo segundo mês consecutivo, um saldo negativo na geração de empregos. A informação foi divulgada na sexta-feira (11) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que levou em consideração as contratações e demissões realizadas no município durante o mês de janeiro.De acordo com os dados, em 30 dias, 891 votuporanguense conseguiram um trabalho formal, porém, outros 956 perderam seus empregos, gerando um saldo negativo de 65 postos de trabalho fechados no início do ano. Levando em consideração os dois últimos meses divulgados pelo Caged (dezembro e janeiro) 395 pessoas entraram para a lista de desempregados.O desempenho ruim dos últimos meses está diretamente associado ao setor de serviços. Enquanto 268 pessoas foram contratadas, 373 acabaram demitidas, ou seja, 105 vagas fechadas. Situação semelhante ocorreu em dezembro, porém, na ocasião, os números foram impulsionados pela demissão em massa na Latech S.A., empresa de call center.Outro setor que apresentou desempenho negativo foi o de comércio. Conforme os números do Caged, 225 novos funcionários foram admitidos, mas 282 foram dispensados de suas funções, gerando um saldo de -57.Indústrias e a área de construção civil, no entanto, apresentaram sinais de recuperação depois de também fecharem o mês de dezembro no vermelho. O saldo positivo foi de 39 e 59 respectivamente. Já o agronegócio teve uma pequena oscilação, com o fechamento de uma vaga de emprego.