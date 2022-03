A certificação, na categoria 'Prata', leva em consideração os desempenhos da cidade, no ano de 2019, em três programas

publicado em 18/03/2022

O prefeito Jorge Seba foi representado no evento pelo superintendente adjunto da Saev, Gustavo Vilela, que trouxe a certificação para cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Votuporanga recebeu na quarta-feira (16), em uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, o Prêmio Município Resiliente. A certificação, na categoria “Prata”, leva em consideração os desempenhos da cidade, no ano de 2019, em três programas: Município Verde-Azul, Índice de Efetividade de Gestão Municipale Campanha Cidades Resilientes.A premiação foi entregue pelo secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Alexandre Monclús Romanek, ao superintendente adjunto da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, que representou o prefeito Jorge Seba (PSDB) na ocasião. O evento também celebrou o 46º aniversário da Defesa Civil do Estado.“A premiação mostra que estamos no caminho certo. Através de informações das ações relatadas no Programa Município VerdeAzul e também de capacitações realizadas pela nossa equipe da Defesa Civil, pontuamos e obtivemos esse prêmio. Seguiremos ampliando cada vez mais essas melhorias para o crescimento sustentável do nosso município”, comemorou o prefeito Jorge Seba.O programa premia cidades que adotaram, de maneira proativa, medidas para garantir o acesso à informação, o atendimento rápido à população e o acolhimento humanitário em casos de catástrofes e grandes emergências – o que permite à cidade retornar à situação de normalidade o mais rápido possível, após passar por eventuais ocorrências de grandes proporções.Ao todo, 63 municípios foram certificados no Estado. Na região, Apenas São José do Rio Preto superou a pontuação de Votuporanga e recebeu a certificação ouro, ao lado de Campinas.