A iniciativa é de autoria dos vereadores do próprio partido do parlamentar, Chandelly Protetor, Jezebel Silva e Professor Djalma

publicado em 08/03/2022

Os vereadores aprovaram, por unanimidade uma moção de repúdio ao deputado estadual, Arthur do Val (detalhe) (Foto: A Cidade)

Da redação

Os vereadores da Câmara Municipal de Votuporanga aprovaram na sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira (07), uma moção de repúdio ao deputado estadual Arthur do Val, mais conhecido como “Mamãe Falei” (Podemos) por “declarações de ofensivas disparadas contra as mulheres ucranianas”. A iniciativa é de autoria dos vereadores do próprio partido do parlamentar, Chandelly Protetor, Jezebel Silva e Professor Djalma.O texto aponta como justificativas as notícias divulgadas pela imprensa nacional e a internacional sobre os áudios gravados em que o deputado afirma que as mulheres ucranianas, que estão fugindo do país por causa da guerra contra a Rússia, são “fáceis porque são pobres”.“O deputado foi infeliz nas suas declarações, mostrando total desrespeito, não somente com às mulheres ucranianas, mas sim, de violações profundas relacionadas a questões humanitárias, em um momento em que esse povo enfrenta os horrores da guerra”, diz a moção.A iniciativa foi aprovada por unanimidade.Os vereadores também aprovaram, por unanimidade, o projeto de lei que equipara o salário dos Agentes de Combate às endemias e Agentes Comunitários de Saúde ao piso nacional da categoria. A iniciativa é um pleito antigo dos servidores da área, que recebiam menos que em outras cidades do país.