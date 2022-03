Aulas serão às segundas-feiras e on-line das 19h às 21h; haverá certificado na conclusão

publicado em 01/03/2022

Durante o curso, destinado a educadores, profissionais envolvidos na área, PcD, familiares que possuem PcD e população em geral, serão abordados os temas direitos fundamentais da pessoa com deficiência, controle social (Foto: Reprodução)

A Secretaria de Direitos Humanos, por meio do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência (CMPcD), inicia na próxima segunda-feira (07/03), a partir das 19h, a capacitação "ABC da Pessoa com Deficiência", que será realizada de modo on-line toda segunda-feira, com duas horas de duração, totalizando 100 horas/aulas e entrega de certificado na conclusão. Todo o curso é gratuito e, para ter acesso à plataforma, é necessário e-mail do Gmail, meio pelo qual o aluno receberá o link para assistir às aulas.Durante o curso, destinado a educadores, profissionais envolvidos na área, PcD, familiares que possuem PcD e população em geral, serão abordados os temas direitos fundamentais da pessoa com deficiência, controle social, legislação, financiamentos, promoção e cuidados na qualidade de vida, políticas públicas voltadas ao atendimento e inclusão, entre outros. Os inscritos que forem contemplados com a vaga para capacitação posterior, terão acesso ao curso de Libras, desde que possuam 70% de presença.O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explica sobre o acompanhamento do curso. "As aulas serão síncronas e permanecerão assíncronas duramente a semana, caso algum aluno não consiga acessar ao vivo na segunda-feira. Após a finalização desse curso, prevista para o mês de agosto, haverá o curso de Libras e entrega do certificado, a quem obtiver o mínimo de presença exigido".Para dúvidas ou informações, o telefone da Secretaria de Direitos Humanos é o (17) 3422-2770, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.