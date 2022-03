Limpeza é feita periodicamente para que não haja sobrecarga nos filtros, e assim a qualidade de água seja mantida; impurezas se acumulam pela vinda da água da Represa Municipal

publicado em 29/03/2022

Nesta terça-feira (29), a Saev Ambiental realizou a limpeza dos dois tanques decantadores da ETA Central (Estação de Tratamento de Água). O processo é feito quinzenalmente para retirar o barro e o lodo que se acumulam no fundo e nas paredes dos tanques, uma vez que a água que chega até a ETA provém da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”.De acordo com Edna Morillo, chefe da Divisão de Produção e Qualidade da Água, a limpeza é feita periodicamente para que não haja sobrecarga nos filtros, e assim a qualidade de água seja mantida. “O barro e impurezas vêm suspensos na água, e por isso é adicionado o policloreto de alumínio partículas se unam, ganhando peso, decantem, ficando ali depositadas. Conforme o volume de água tratado na ETA, esses detritos tendem a acumular cada vez mais”.“O objetivo principal dessa limpeza é preservar a qualidade da água enviada aos filtros da ETA, refletindo na eficiência da distribuição e mantendo as propriedades essenciais da água que chega aos nossos consumidores”, destaca o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.A decantação da água é um dos processos de purificação que compõem os sistemas de tratamento de água. Essa é uma das etapas essenciais à higienização da água que é distribuída a milhares de habitantes.Assim que a água chega à ETA, a água passa por um processo específico de tratamento, que envolve a pré-desinfecção, eliminando micro-organismos; coagulação e floculação; decantação e filtragem. Após a filtragem, a água passa por um processo final onde é feita a fluoretação, e cloração final. Somente depois de todo esse processo, por gravidade, a água é distribuída à população.