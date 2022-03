Novela da obra para a construção da ECTE no local parece estar perto do fim e moradores da vila terão, enfim, esgoto 100% tratado

publicado em 25/03/2022

A ETE Compacta proporcionará, efetivamente, a coleta e o tratamento de 100% do esgoto produzido pelas famílias da Vila Carvalho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Depois de anos de reivindicações, promessas e de uma novela que parecia interminável, o tão aguardado tratamento de esgoto da Vila Carvalho deve, enfim, deve começar a sair do papel. É que a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) encerra nesta sexta-feira (25) a licitação para contratação de empresa especializada para as obras da ECTE (Estação Compacta de Tratamento de Esgoto).

A obra fica na Estrada Municipal Fábio Cavalari – VTG 060. O valor orçado da obra é de R$ 524 mil, o que pode diminuir com a concorrência entre as três empresas habilitadas no processo licitatório, que são a A. F. Fernandes Ambiental (de Votuporanga), MLS Gerenciamento de Obras Ltda (de Rio Preto) e a Samenzati Construtora Ltda (de Fernandópolis).

A abertura dos envelopes, com as propostas das empresas, está programada para as 14h30. A empresa vencedora terá, a partir da assinatura da ordem de serviço, o prazo de 90 dias para executar o projeto.

De acordo com a autarquia, a ETE Compacta proporcionará, efetivamente, a coleta e o tratamento de 100% do esgoto produzido pelas famílias residentes no bairro, acabando de uma vez por todas com o problema das foças sépticas. A obra fica em uma área de 1,2 mil m², às margens da Estrada Municipal “Fábio Cavalari”, doada por Lilian Louise Motta em setembro de 2018.

Novela

A ECTE da Vila Carvalho já deveria estar pronta há tempos, mas uma série de impasses atrasaram a obra desde o início. Os materiais necessários já foram adquiridos pela autarquia, porém não foram utilizados porque a empresa vencedora do certame desistiu da obra.