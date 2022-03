Na semana em que se comemora o Dia da Água, a Saev Ambiental realizou diversas ações relacionadas ao meio ambiente

publicado em 25/03/2022

A Saev também realizou na terça-feira (22), o plantio de 55 mudas de árvores nativas regionais (Foto: Divulgação)

Na semana em que se comemora o Dia da Água - que foi terça-feira (22) - a Saev Ambiental realizou diversas ações relacionadas ao meio ambiente, dentre elas palestras e o plantio de mais de 50 mudas nativas regionais.Na terça-feira, a bióloga da autarquia, Elizabeth Rodrigues ministrou uma palestra com o tema “Saev Ambiental e Meio Ambiente” para os alunos da Escola Estadual “Profª Sarah Arnold Barbosa”. Na quinta-feira (24), foi a vez dos estudantes da Escola Estadual “Profº Álvaro Duarte de Almeida”, em Cosmorama, assistirem a palestra.“É preponderante destacar a importância da água em nossas vidas, e este é um período do ano que sempre foi marcado por ações educativas e comemorações relacionadas ao tema. A Saev Ambiental tem como proposta levar informações e orientações sobre esse importante recurso hídrico”, destacou o superintendente da autarquia, Antônio Alberto Casali.A Saev também realizou na terça-feira, o plantio de 55 mudas de árvores nativas regionais, como embaúba, ipê, calabura, paineira, amendoim, figueira, falsa aroeira, dentre outras. O plantio foi feito na APP (Área de Preservação Permanente) do Marinheirinho, com a parceria da Polícia Ambiental.O plantio de espécies arbóreas é importante para conter a erosão e evitar que sedimentos sejam levados até os cursos d’água, explica a Elisabeth. “Dentre outros benefícios, as raízes das plantas aumentam a taxa de infiltração da chuva no solo, auxiliando no abastecimento de lençóis freáticos e aqüíferos”.Criada pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 1992, o Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março tem como objetivo colocar em discussão temas importantes relacionados à água, indispensável para a vida no planeta.No dia 22 de março de 1992, além de instituir o Dia Mundial da Água, a ONU também divulgou a Declaração Universal dos Direitos da Água, ordenada em dez artigos. São eles:1- A água faz parte do patrimônio do planeta;2 - A água é a seiva do nosso planeta;3 - Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados;4 - O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos;5 - A água não é somente herança de nossos predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores;6 - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo;7 - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada;8 - A utilização da água implica respeito à lei;9 - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social;10 - O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra.