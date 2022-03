São 175 minutos de uma narrativa trevosa intercalada a uma estética de suspense e sombria que mobilizou o público de mundo inteiro

publicado em 02/03/2022

O filme estrelado por Robert Pattinson, protagonista de Crepúsculo, lotou a sala do cinema da cidade, com 75% das vendas dos ingressos antecipadas (Foto: Divulgação)

Lara MatozoEstagiaria sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brO Novo Cine Votuporanga iniciou, na terça-feira (1º), a exibição da pré-estreia de “The Batman” ou traduzido para o português: O Batman. O filme estrelado por Robert Pattinson, protagonista de Crepúsculo, lotou a sala do cinema da cidade, com 75% das vendas dos ingressos antecipadas.São 175 minutos de uma narrativa trevosa intercalada a uma estética de suspense e sombria. Após dois anos protegendo as ruas como O Batman, Bruce Wayne precisa encontrar aliados para combater a rede de corrupção em Gotham City. Para os moradores, o personagem é a personificação de vingança e valentia, causando medo nos criminosos da cidade.No Novo Cine Votuporanga, a venda dos ingressos está ocorrendo na bilheteria do cinema e de forma online pelo site Ingresso.com. As sessões ocorrem duas vezes ao dia, as dubladas são exibidas nesta quarta-feira (02) às 17h e 20h30. Na quinta-feira (03), o filme dublado será exibido às 17h e o legendado às 20h30. Já na sexta-feira (04) e no sábado (05), as sessões dubladas serão iniciadas às 17h e 20h30 e, para encerrar a semana, no domingo (06), às 17h, o filme será dublado e às 20h, legendado.Os ingressos estão sendo vendidos por R$20 a inteira e R$10 a meia entrada, exceto feriados, sextas-feiras e aos fins de semana, que são cobrados R$24 o ingresso inteiro e R$12 a meia entrada. A meia entrada é válida somente para estudantes, crianças com até 12 anos, idosos a parir de 60 anos, funcionários e professores de escolas estaduais e municipais, pessoas com deficiência e um acompanhante, jovens de baixa renda de 15 a 29 anos, funcionários da Santa Casa de Votuporanga, médicos Unimed e clientes Net Rubi (apenas o titular da conta).A estreia oficial de O Batman acontece na quinta-feira e para mais informações, é necessário fazer contato pelo WhatsApp do Novo Cine Votuporanga (17) 99643-4966.Robert Pattinson é conhecido mundialmente por protagonizar Edward Cullen, em Crepúsculo. Os filmes deram prestigio ao ator, que logo após, mostrou sua versatilidade “Água para Elefantes", lançado em 2011 e “Bom Comportamento”, estreado em 2017, em 2019 Robert estrelou “O Farol” de Robert Eggers, icônico cinema mudo e em preto branco, aclamado pelas críticas.Na pandemia ocasionada pela Covid-19, Pattinson continuou com seu legado de ator versátil, durante as filmagens de “O Diabo de Cada Dia”, da Netflix, no qual interpretou o papel do pastor Preston Teagardin. Agora, no auge dos seus 35 anos, é protagonista de um dos maiores fenômenos mundiais no cinema “The Batman”.