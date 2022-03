A terapeuta ocupacional Dayane Alves e a fonoaudióloga Gisley Casali estiveram na Cidade FM para dar detalhes sobre a iniciativa

publicado em 30/03/2022

Na foto, a terapeuta ocupacional Dayane Alves e a fonoaudióloga Gisley Casali durante entrevista na rádio Cidade FM (Foto: A Cidade)

Pedro Spadoni

O autismo está em todo lugar e o preconceito contra ele também. É o que a terapeuta ocupacional Dayane Alves, que atende em Votuporanga, falou, durante uma entrevista na Cidade FM. Acompanhada da fonoaudióloga Gisley Casali, que também atende no município, a terapeuta falou sobre uma iniciativa para combater o preconceito contra ele: um café da manhã para compartilhar e trocar informações sobre o tema.

O “evento” - que conta com apoio da Clínica Protege, da enfermeira Haline Morato; e outros estabelecimentos da cidade, como Carol Brinquedos e Miguel Play Kids - está marcado para acontecer a partir das 10h, no Centro de Compras Morini, na Galeria do Muffato, no dia 02 de abril – considerado o Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo. As profissionais convidaram toda a população para comparecer, vestindo uma peça de roupa azul (a cor da “causa”).

“Precisamos falar mais sobre isso, para que as pessoas conheçam e saibam lidar com o comportamento para acolher tanto as famílias quanto as crianças”, disse Dayane.

O autismo

A terapeuta ocupacional começou a entrevista falando sobre como o autismo é diagnosticado nas crianças. “Desde muito cedo, já é possível identificar o autismo, mas precisa da avaliação de uma equipe multidisciplinar, junto a um médico neurologista ou psiquiatra. As orientações à família [para lidar com isso] variam, porque a criança autista é diferente. Cada criança é um ser único, com as suas especificidades”, disse.

Em seguida, a fonoaudióloga Gisley Casali explicou quais são os primeiros sintomas do autismo. “Os primeiros sintomas são que a criança não olha no olho, não faz o tchau, não tem uma comunicação global, que são os gestos, porque a gente não se comunica só por meio da oralidade. Uma criança com nove meses já tem que conseguir se comunicar com gestos, por exemplo, fazendo ‘tchau’ e ‘vem’ com a mão, olhando para as direções de onde vêm barulhos, olhar no olho etc. Geralmente, quando é o primeiro filho os pais não têm parâmetro disso, mas a partir do segundo eles já conseguem perceber o que o bebê não está fazendo”, contou.

Dayane também falou sobre a inclusão social das pessoas autistas. “Nós precisamos incluir essas pessoas com autismo em qualquer lugar, seja no mercado de trabalho, na escola etc. É possível que eles tenham independência e autonomia. E os profissionais da área da saúde, como fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais, estão aí para poderem ajudar essas crianças a terem autonomia e independência; e estarem onde quiserem”, ressaltou.

Outro ponto explorado pela terapeuta foi em relação a como a adaptação pode ser trabalhada para garantir a inclusão social dessa parte da população. “Quando falamos de inclusão, não falamos só sobre a questão da acessibilidade, mas sim de adaptação. Por exemplo, a maioria das crianças tem hipersensibilidade auditiva, então em locais com muitas luzes e som alto o cérebro deles não consegue processar essas informações e eles apresentam comportamento de fuga. Então, dá para fazer essa adaptação no cinema, por exemplo. Não precisa mudar, mas adaptar, de acordo com a potencialidade de cada criança”, explicou.

A fonoaudióloga, então, explorou justamente como a sua área pode contribuir no acompanhamento de pessoas autistas. “Eu, particularmente, trabalho com o método Denver, que trabalha várias habilidades, não só a fala. Antes da fala, precisa de uma série de pré-requisitos. A criança precisa saber imitar, olhar nos olhos etc. Então, não adianta a fonoaudióloga que não tem essa abordagem trabalhar a fala numa criança que não atenda esses pré-requisitos para adquirir essa função. Minha dica para os pais é: quando precisarem de uma profissional, procurem aqueles que tenham métodos de abordagem para autistas. Isso vai facilitar que eles desenvolvam independência”, afirmou.

Pedido