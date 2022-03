Lista com os nomes foi publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico de quinta-feira (24)

publicado em 25/03/2022

Os candidatos têm até a meia-noite de segunda-feira (28) para interposição de recursos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A classificação preliminar dos candidatos do Processo Seletivo Simplificado 01/2022 foi publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (24) que pode ser conferida no. A listagem conta com 470 candidatos que concorrem às vagas de Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II, que irão atuar nas escolas municipais da Prefeitura de Votuporanga para atendimento de alunos com necessidades especiais.Os candidatos têm até a meia-noite de segunda-feira (28) para interposição de recursos, cujo formulário também está disponível no site da Prefeitura, através do item “Concursos Públicos”.O processo contou com grande número de inscritos. Uma comissão foi nomeada para analisar todas as inscrições bem como as documentações apresentadas pelos candidatos. Assim como previsto no edital, a Comissão precisou realizar sorteio para critério de desempate de alguns candidatos.Com carga horária semanal de 40 horas e vencimento de R$ 1.866,03, os profissionais serão contratados temporariamente pelo prazo máximo de até um ano para atuar nas escolas municipais da Prefeitura de Votuporanga no atendimento de alunos com necessidades especiais.A abertura do Processo Seletivo se fez necessária após a Secretaria Municipal da Educação registrar o ingresso de cerca de mil novos alunos nas 31 unidades de ensino da Prefeitura no início deste ano. Um número recorde, nunca antes registrado, que chega a ser praticamente o dobro da média de novas matrículas para o período.Mais de 120 educadores já foram contratados neste ano para o atendimento de alunos com necessidades especiais e o processo seletivo permitirá ampliar esse número para atender a demanda existente.