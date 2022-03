Projeto enviado pelo prefeito Jorge Seba foi lido na sessão ordinária da Câmara de segunda-feira e será votado na semana que vem

publicado em 29/03/2022

Para evitar um aumento de mais de 120% na passagem, Prefeitura irá aumentar o subsídio e manter o transporte a R$ 3,15 (Foto: A Cidade)

Da redação

Foi lido no expediente da sessão da Câmara Municipal de segunda-feira (28), o projeto de lei, de autoria do prefeito Jorge Seba (PSDB), para o aumento do subsídio pago pela Prefeitura para a Expresso Itamarati, empresa que presta os serviços de Transporte Coletivo em Votuporanga. Com a medida, o município irá “bancar” R$ 4,04 de cada passagem, com o objetivo de impedir um aumento de mais de 120% no valor pago pela população atualmente.

Sem a iniciativa, a passagem teria que saltar dos atuais R$ 3,15, para quem tem o cartão Transporte Cidadão, para R$ 7,19. O aumento seria necessário para que o transporte coletivo urbano continue viável no município, como determina o contrato com a empresa responsável pelo serviço.

“A mudança se faz necessária para que o transporte coletivo urbano continue viável no município. Desta forma, a população não será onerada com aumento na tarifa e a prestação do serviço segue com a qualidade que já é reconhecida em Votuporanga”, disse o prefeito Jorge Seba, ao manter o mesmo valor que vem sendo praticado há três anos.