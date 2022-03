Programação especial terá presentes, atrações culturais e agendamento de serviços prestados pela Administração Municipal

publicado em 08/03/2022

O evento, coordenado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Rose Seba (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Nesta terça-feira (08), Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Votuporanga promoverá uma ação para homenagear as mulheres com o objetivo de levar a esse público todos os serviços oferecidos pelo Poder Executivo. O evento, coordenado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Rose Seba, ocorrerá na Concha Acústica das 9h às 12h e atambém estará no local, realizando sorteios de brindes e muita diversão.Com o enfoque voltado ao público feminino, o tema da ação é "Prefeitura #Conectadaàmulher", mas toda população poderá conferir as inúmeras prestações de serviços. A, por sua vez, realizará o "Pedágio Especial das Mulheres" das 9h até o meio-dia.Toda equipe estará por lá e serão sorteados diversos presentes, como: um dia de beleza completo na Ochá Spa da Beleza, um óculos de sol do Mercadão dos Óculos, uma pizza da pizzaria Bela Roma, seis kits para cabelos da Drogaria Amarelinha e vários brindes da loja Mickey & Minnie Presentes.A Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de assistência social, cultura, direitos humanos, educação, saúde e direitos do consumidor, tem como objetivo, de fazer com que as mulheres possam ter conhecimento desses acolhimentos e se sentirem ainda mais seguras e preparadas para serem quem quiser.A abertura terá início no local com um cerimonial às 9h e seguirá a manhã toda com apresentações artísticas-culturais e também haverá outros atendimentos como vacinação Covid-19 a partir dos cinco anos, esclarecimento sobre direitos e violência e agressão à mulher, distribuição de mudas frutíferas e flores, instruções de oportunidades de trabalho, através de inscrições para os programas Emprega Votu e Votuporanga em Ação, entre outras abordagens.No período da tarde, a programação segue às 16h no Parque da Cultura com apresentações esportivas e, a partir das 18h, com transmissão ao vivo pelas redes socias da Prefeitura (@prefvotuporanga) e também pela TV Unifev, será realizada uma live que tratará questões relacionadas à data comemorativa.Na quinta-feira (10), será realizada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de modo on-line na plataforma Zoom a partir das 18h, a palestra "A trajetória do nome da mulher", ministrada pela Ima. Dra. Maria Berenice Dias.