Investimento será de R$ 629 mil com recursos do Governo do Estado, e também contempla a substituição do piso, dentre outras melhorias

publicado em 16/03/2022

Toda a extensão do lago do Parque da Cultura será cercada por grades de proteção; o investimento é de mais de R$ 600 mil (Foto: Reprodução/Prefeitura)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga abriu o processo de licitação para a contratação de uma empresa para a execução de Adequações e Melhorias no Parque da Cultura. Para a obra, o município conquistou R$ 615.073,96 de recursos do MIT (Município de Interesse Turístico) originários do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, vinculado ao Governo do Estado de São Paulo. A conquista tem intermédio do presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari (PSDB).Com um investimento total de R$ 629 mil (já englobando a contrapartida da Prefeitura), as obras, conforme a proposta, visam a segurança do local, que é um atrativo para população da cidade e região. Serão construídas grades de proteção ao redor de toda a extensão do lago e a instalação de guarda-corpos e corrimãos em pontos de acesso ao CIT (Centro de Informações Culturais e Turísticas "Marão Abdo Alfagali") além de troca do piso na área de acesso a prédio.Segundo a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva, a obra contemplará acessibilidade e segurança para quem frequenta o Parque da Cultura. “Tivemos diversas contribuições do Comtur e também de famílias que visitam o Parque, além de indicações da Câmara solicitando melhoria na segurança principalmente ao redor do lago. Entendemos que, com a obra, além de melhorar a segurança também preservaremos a fauna existente no Parque”, disse.Todo o piso intertravado existente será substituído por piso permeável, contribuindo também para melhoria da mobilidade. “Desta forma teremos mais acessibilidade para todas as pessoas que passeiam pelo Parque, principalmente, pessoas com mobilidade reduzida”, destacou a secretária.As empresas interessadas em participar da licitação deverão apresentar os envelopes contendo as documentações exigidas e a proposta, na Secretaria Municipal da Administração até às 13h30 do dia 24 de março. A abertura dos envelopes ocorrerá meia hora depois, na sala de licitações da Prefeitura.A empresa vencedora da licitação terá o prazo de 180 dias para a execução da obra a partir da emissão da ordem de serviço.