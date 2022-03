Revitalização da Av. Emílio Arroyo, custeio para Santa Casa e acompanhamento do programa de desfavelamento junto à CDHU estavam na pauta do prefeito

publicado em 30/03/2022

O prefeito Jorge Seba (PSDB) viajou a São Paulo para buscar mais recursos para Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba (PSDB) viajou a São Paulo para buscar mais recursos para Votuporanga. Em reunião no Palácio dos Bandeirantes, Seba solicitou verba de R$ 1,5 milhão para revitalização da Av. Emílio Arroyo Hernandes junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional, com apoio do deputado federal Fausto Pinato. O projeto já conta com recursos do deputado federal Geninho Zuliani e do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari.Seba também pleiteou recurso de R$ 1 milhão para custeio a ser direcionado para a Santa Casa. Durante o encontro também participaram o vereador Daniel Davi e o diretor da Santa Casa, Valmir Dornelas.Também em viagem à capital, na CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), Seba acompanhou discussões sobre o urbanismo e projeto das casas que serão construídas por meio do programa de desfavelamento do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton.Enquanto na CDHU o projeto arquitetônico das casas está em discussão, a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação da Prefeitura de Votuporanga iniciará um processo denominado de pré-ocupação, que consiste em oferecer orientações às famílias sobre as documentações envolvidas.“O desfavelamento é uma das principais metas do nosso Governo e estou acompanhando de perto cada movimentação para mantermos o ritmo e realizarmos o sonho dessas famílias o quanto antes”, disse o prefeito.