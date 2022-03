Anúncio foi feito na segunda-feira (07) por Seba em entrevista à Cidade FM; investimento de R$ 1 milhão irá transformar o espaço em um Centro de Lazer

publicado em 08/03/2022

Represa da Paschoalino Pedrazzoli será transformada em um grande Centro de Lazer; ordem de serviço para as obras deve ser dada em breve (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB), aguarda apenas a chegada da documentação ambiental, para assinar a ordem de serviço das obras para a transformação da represa da Av. Paschoalino Pedrazzoli, bairro Bom Clima, em um grande Centro de Lazer. O investimento será de mais de R$ 1 milhão, sendo R$ 730 mil, conquistados com apoio do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB).No local, de acordo com o projeto, serão construídos campo de futebol, quiosques, playgrounds, academia a céu aberto e serão instalados bancos, lixeiras, bebedouros, iluminação e rampas de acessibilidade. Diversas adequações e melhorias também serão realizadas no calçamento ao redor da represa.“A Prefeitura já fez tudo que tinha que fazer, é uma obra de mais de R$ 1 milhão, viabilizada também com a ajuda do Carão Pignatari. Todo o processo burocrático já foi concluído, mas como é uma obra que vem de recursos de um fundo do meio ambiente, nós pedimos autorização para esse fundo, agora no final de fevereiro já foi dada através de um conselho em fase final e já vamos receber essa autorização e dar a ordem de serviço”, disse o prefeito em entrevista àA construção do Centro de Lazer ao redor da represa contará com recursos do Governo do Estado, através do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos). Essa é uma das obras que o prefeito Jorge Seba (PSDB) trabalhou desde o início do ano para ser viabilizada e conta com indicação também do vereador Mehde Meidão (DEM).O cronograma de execução da obra está previsto para 18 meses a contar da emissão da ordem de serviço.