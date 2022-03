Bruna Ciocca, que também assina a coprodução do longa, participará do lançamento exclusivo na cidade; sessão começa às 20h15

publicado em 23/03/2022

A atriz votuporanguense, Bruna Ciocca, vem a Votuporanga para a Pré-estreia de ‘Me tira da Mira’ (Foto: Ygor Marques / Divulgação)

Da redação

Marinheira de primeira viagem na produção, a atriz votuporanguense Bruna Ciocca já estreia com o pé direito na comédia "Me Tira da Mira", que chega aos cinemas no próximo dia 24, sob a direção de Hsu Chien e estrelada por Cleo Pires, Fábio Jr. e Fiuk. O longa, no entanto, chega primeiro às telonas de Votuporanga em uma pré-estreia programada para esta quarta-feira (23), às 20h15, com a presença de Bruna no Novo Cine Votuporanga.

Bruna nasceu em Votuporanga. Ela é filha de Ivany da Silva Bono Ciocca, que trabalhou por muitos anos no Hemocentro da cidade e de Nazareno Donizete Ciocca (em memória), que trabalhou na Cesp e depois montou a própria empresa, em Ribeirão Preto.

Na cidade a atriz estudou no Piconze Anglo e depois no Objetivo, que hoje é o colégio Unifev. Ela deixou o município aos 17 anos, quando a família se mudou para Ribeirão Preto, mas ainda tem laços com a cidade, por meio de sua tia, Amélia Bono, e muitos amigos.

“Minha relação é de muito carinho [com Votuporanga], grande parte dos meus amigos ainda moram aí, amigos de escola e da adolescência que ainda visito e amo muito. Estou extremamente feliz e ansiosa de poder mostrar meu primeiro trabalho grande como atriz e produtora na minha cidade natal, depois de grandes pré-estreias em São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro”, disse a atriz.

Sobre o filme, a votuporanguense contou que a ideia inicial era de uma produção menor, mas em meio à pandemia a iniciativa tomou outras proporções. "É a primeira vez que produzo um longa, mas agora esse bichinho da produção me picou e já quero fazer muito mais. Tudo começou comigo e meu sócio.

Inicialmente, tivemos uma ideia um pouco diferente para o filme, bem menor, mas, no meio da pandemia, conhecemos a Cleo e a equipe dela, e acabamos modificando muitas coisas", conta.

Sem dúvida, a entrada de Cleo no filme trouxe uma perspectiva bem maior para a produção. "Virou outro filme. Ela contribuiu com várias melhorias e elevou o nível do projeto", explica Bruna, que além de produzir, na trama, interpreta uma terapeuta. "A Isabela é uma terapeuta bem doidinha, meio insegura, então não pude usar tanto da minha experiência pessoal na construção da personagem", completou.

Bruna, que tem 29 anos, faz análise há muitos anos e, recentemente, passou também a cuidar mais do corpo. "Minha terapeuta na vida real é, naturalmente, bem diferente da personagem. Eu não gostava de fazer exercícios antigamente, mas estou me cuidando mais, da pele também, é importante tratar bem da saúde", afirma.

Com gás renovado, Bruna já está próxima de lançar seu próximo trabalho como produtora e atriz. "O 'Me Tira da Mira' foi meu primeiro trabalho importante. Antes, eu tinha feito apenas peças de teatro em cursos e uma participação em um filme do meu sócio. Depois do 'Me Tira da Mira', eu filmei 'Desapega' com o meu diretor querido Hsu Chien. Neste longa, eu faço uma colega de trabalho do personagem do Marcos Pasquim e agora estou começando um projeto novo de uma série que ainda é segredo", lista.