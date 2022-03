Haddad vai ministrar uma palestra sobre educação, desenvolvimento regional e conjuntura na Câmara Municipal de Votuporanga no dia 23 de março, às 20h

publicado em 12/03/2022

O professor Fernando Haddad virá a Votuporanga no dia 23 de março para falar sobre educação, desenvolvimento regional e conjuntura na Câmara Municipal (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, vai visitar Votuporanga em março. O ex-ministro da Educação e ex-candidato a presidência vai ministrar uma palestra na Câmara Municipal.Haddad vai falar sobre educação, desenvolvimento regional e conjuntura no dia 23 de março, às 20h. A Câmara fica na rua Venezuela, nº 3819, no bairro Vila América.