Além desse bairro, outros adjacentes como, Colinas, Parque das Nações e Pró-Povo também receberam recentemente nebulização veicular

publicado em 03/03/2022

O início pelo bairro Pozzobon, região Norte, foi determinado por ser uma área que atingiu índices altos na Avaliação de Densidade Larvária (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O início pelo bairro Pozzobon, região Norte, foi determinado por ser uma área que atingiu índices altos na Avaliação de Densidade Larvária e também por possuir maior taxa de casos registrados e depois se estenderá a outras regiões do município porque todas estão acima do índice de transmissão da doença.Além desse bairro, outros adjacentes como, Colinas, Parque das Nações e Pró-Povo também receberam recentemente nebulização veicular, feita no período noturno em parceria com a Sucen e agora para intensificar o combate, o serviço terá continuidade com o arrastão e recolhimento na tentativa de reduzir casos de dengue.Segundo Samara Fernandes, responsável pela Vigilância Ambiental do município, a participação da população neste momento é fundamental."O arrastão tem como objetivo potencializar todas ações já feitas pela Secretaria da Saúde para o controle e eliminação do Aedes aegypti, que é o mosquito causador da doença, principalmente devido ao aumento do número de casos na cidade desde o início de janeiro. O combate à dengue é uma força-tarefa que envolve tanto a Secreta da Saúde e visita dos agentes nos imóveis quanto da própria população que precisa se conscientizar e colaborar por isso, é importante que os moradores façam sua parte vistoriando os quintais pelo menos uma vez na semana, para eliminar focos que possam conter água parada e servir de criadouro para as larvas do inseto".Serão recolhidos materiais que servem como locais para criadouros do mosquito como garrafas, isopor, metais em geral, papel/papelão, plásticos, pneus e recipientes descartáveis em geral. O que não pode ser descartado são entulhos (restos de materiais de construção), folhas, galhos, lixo comum, lixo orgânico (restos de comida) e podas de árvores.