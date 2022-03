Mostra reúne imagens antigas e atuais, apresentando a evolução do saneamento na cidade, e o desenvolvimento da Autarquia nos 53 anos de existência

publicado em 10/03/2022

A exposição reúne imagens antigas e atuais, mostrando a evolução do saneamento na cidade, e o desenvolvimento da Autarquia, que atualmente também é responsável pela área do meio ambiente em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Com o apoio da Secretaria da Cultura e Turismo, da Prefeitura de Votuporanga, a Saev Ambiental realiza a partir da próxima segunda-feira (14) uma exposição de painéis fotográficos que contam parte da história da Autarquia nesses 53 anos de fundação. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, a mostra estará aberta ao público, no 1º piso do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Afagalli”.A exposição reúne imagens antigas e atuais, mostrando a evolução do saneamento na cidade, e o desenvolvimento da Autarquia, que atualmente também é responsável pela área do meio ambiente em Votuporanga.“Levar a Saev Ambiental para perto das pessoas, para que conheçam um pouco dessa história fundamentada em adversidades superadas e de sucesso, é o que buscamos apresentar por meio da exposição. Nessas cinco décadas de existência, centenas de servidores passaram pela Autarquia, deixando a sua marca e ajudando a construir uma trajetória tão exitosa”, explica o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.A mostra foi lançada nas festividades de aniversário da Saev, em dezembro do ano passado. Em seguida, foi exposta ao público no pátio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. “A Saev é um patrimônio da nossa cidade, e nada mais justo que oportunizar a apresentação da mostra. A Secretaria da Cultura sempre abre as suas portas para entregar à população atividades de conteúdo cultural, educativo e artístico com excelente qualidade”, ressalta a secretária da Cultura e Turismo do município, Janaína Silva.O Centro de Cultura e Turismo está localizado no Parque da Cultura, na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça nº 3112 - Jardim Alvorada.A exposição da Saev Ambiental deverá permanecer no CIT até o mês de junho deste ano.A Secretaria da Cultura e Turismo destaca a importância das normas preventivas como forma de reduzir as chances de propagação da Covid-19, que devem ser seguidas durante a visitação, como o uso obrigatório de máscara facial, distanciamento social e higienização das mãos com álcool em gel.A Saev Ambiental foi fundada no dia 5 de dezembro de 1968. No ano de 1960, na administração do prefeito Dalvo Guedes, pelo decreto Lei nº 1.057/68 e consolidada pela lei municipal nº 1.072 do dia 30 de dezembro de 1968, tendo como seu primeiro superintendente, Frutuoso Martins Jurenti.Entretanto, a sua história começou em 1953, ano em que a Prefeitura providenciou estudos para um sistema de abastecimento e fez o pedido de verbas ao Governo do Estado. Nesta mesma época, amostras da água da cidade foram enviadas para análise no Instituto Adolfo Lutz.