Entre as possíveis causas da morte de Beatriz Pagnossi, de 19 anos, foram descartadas: febre amarela, leishmaniose, leptospirose e dengue

publicado em 30/03/2022

A jovem fernandopolense Beatriz Serafim Leme Pagnossi, de 19 anos, faleceu no fim de semana no Hospital de Base, após passar dias internada (Foto: Reprodução)

Pedro Spadoni

As secretarias da Saúde de Fernandópolis e Rio Preto emitiram notas, na terça-feira (29), em que descartaram febre amarela, leishmaniose, leptospirose e dengue como as possíveis causas para a morte da jovem fernandopolense Beatriz Serafim Leme Pagnossi, de 19 anos, que faleceu no fim de semana no Hospital de Base, após passar dias internada. Segundo ambas as Pastas, o caso ainda está sendo investigado.

“Algumas pessoas estão divulgando que ela estava com febre Amarela, mas NÃO há nenhuma confirmação da doença. A Vigilância Epidemiológica do município informa que os motivos do óbito ainda estão sendo investigados, porém segundo informações do Hospital de Base de São José do Rio Preto em nenhum momento foi levantada a possibilidade dela estar com Febre Amarela. Os resultados dos exames mostram que foi descartada a possibilidade de ser leishmaniose, leptospirose e dengue. O posicionamento do SVO (Serviço de Verificação de Óbito) está sendo aguardado para comprovar as causas do seu falecimento”, informou a Secretaria da Saúde de Fernandópolis.

De acordo com informações passadas por familiares e amigos de Beatriz, a jovem tinha sido diagnosticada com Covid-19 e teve complicações no fígado e no pulmão. “O óbito está sendo investigado pelo SVO por outras causas (não febre amarela). Como se trata se residente de outro município, o óbito é registrado para a cidade de residência”, informou a Secretaria da Saúde de Rio Preto.