Unidade realiza atendimento sigiloso e gratuito; violência física, psicológica e moral são algumas atendidas

publicado em 11/03/2022

O serviço é feito a partir do acolhimento com escuta especializada, explica a coordenadora Kelli Regina Kamikawachi (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

No mês que celebra o Dia Internacional da Mulher, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher (Cram), unidade vinculada à Secretaria de Assistência Social de Votuporanga, alerta para um fator muito importante que merece atenção, a questão da violência ao público feminino, como por exemplo, física, psicológica, moral, entre outras.Em Votuporanga, o órgão especializado realiza atendimento sigiloso e gratuito a mulheres com idade entre 18 e 59 anos residentes em Votuporanga e seus distritos (Simonsen e Vila Carvalho), com relatos de casos que chegam através de encaminhamentos da Delegacia da Mulher; da própria pasta municipal e suas unidades, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que possuem quatro unidades no município e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); através da Secretaria Municipal da Saúde e seus órgãos, como as Unidades Básicas de Saúde e o Serviço de Atendimento Especializado (SAE); e outros meios como a Ouvidoria Municipal, Santa Casa, Fórum da Comarca de Votuporanga, Disque Denúncia (180) e demanda espontânea.O serviço é feito a partir do acolhimento com escuta especializada, explica a coordenadora Kelli Regina Kamikawachi. "O trabalho desenvolvido pela equipe de profissionais do Cram, é no sentido de fortalecer a mulher que passou por algum tipo de violência, possibilitando sua autonomia para sanar e superar o trauma sofrido. Todo atendimento é sigiloso e gratuito e o principal meio para denunciar anonimamente é o Disque 180".O Cram realiza atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h e está localizado na rua São Paulo, nº 2.959 (Vila Marin). O telefone para contato é o (17) 3423-5367.