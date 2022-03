O homem foi flagrado por um segurança da companhia Rumo, no momento em que tentou levar os grãos de um trem estacionado na cidade

publicado em 30/03/2022

A tentativa de furto aconteceu no começo de janeiro de 2021, na linha férrea de Votuporanga; o homem foi preso em flagrante (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um ladrão que furtou 200 kg de farelo de soja de um trem, que estava estacionado na linha de férrea de Votuporanga, foi condenado pelo Juiz da 2ª Vara Criminal do município, dr. Maurício José Nogueira. O homem foi flagrado por um segurança do local, que chamou a polícia e prendeu J. dos S. A., em flagrante.

De acordo com a denúncia, o acusado foi avistado por um dos seguranças da companhia Rumo, que faz toda a gestão do transporte férreo da região, que logo acionou a Polícia Militar e continuou acompanhando os passos do suspeito. Ele subiu até o topo de um dos vagões, que estava estacionado na frente da Coacavo, onde começou a retirar os grãos.

Até a chegada da polícia, o homem conseguiu retirar sete sacos de farelo de soja com o peso total de 200 kg. Com isso, ele foi preso em flagrante e todos os sacos com os grãos apreendidos.

Durante audiência, ele confessou residir próximo ao local onde a composição férrea fica estacionada e disse que subiu sobre um dos vagões onde pegou o farelo de soja e carregou alguns sacos, que seriam usados para levar a sua casa e alimentar seus animais.