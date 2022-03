Prefeito reforçou que o objetivo é não permitir que a construção se torne um “elefante branco” e licitação visa concluir os serviços

publicado em 05/03/2022

O prefeito Jorge Seba afirmou que na próxima semana irá liberar a licitação para retomada das obras no novo Paço Municipal (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) anunciou, em entrevista à, que irá liberar na semana que vem a publicação do edital de licitação para a retomada das obras no novo Paço Municipal. A decisão foi tomada após reunião com técnicos das Secretarias de Obras e Planejamento e também da Procuradoria Geral do Município, para que o esqueleto do prédio levantado até agora não se torne um “elefante branco”.Até o momento, segundo Seba, cerca de 35% da construção foi executada. O novo certame deve empenhar pouco mais de R$ 8 milhões dos recursos financiados na gestão passada com o objetivo de alavancar as obras, que seguem a passos lentos desde o momento em que foram iniciadas em 2016.“Essa semana nós vamos soltar a licitação para a continuação das obras do Paço Municipal, tão importante para àquela região do Jardim Universitário. O edital deve ser assinado e liberado para publicação o quanto antes”, disse o prefeito.A obra está abandonada desde o meio do ano passado, quando a construtora responsável, a Carvalho Garcia Construção e Empreendimentos, pediu a rescisão do contrato, alegando o impacto financeiro provocado pela pandemia do coronavírus.“É um prédio público que não pode ficar paralisado. Tenho que responsavelmente dar uma destinação aquele prédio para não se tornar um elefante branco no município. Ele foi contratado e eu responsavelmente vou terminar aquilo. Tem dinheiro público envolvido nisso”, concluiu Seba.