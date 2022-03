Parceria com Governo do Estado de São Paulo, Instituto Poiesis e Oficinas Culturais oferecerá 20 cursos gratuitos; no total são 1.195 vagas disponíveis e limitadas

publicado em 22/03/2022

O prazo de inscrição segue até o preenchimento das turmas, exceto uma que o se encerra no dia 28 deste mês (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Instituto Poiesis, está com inscrições abertas e limitadas para a realização de 20 oficinas culturais gratuitas nos mais variados segmentos distribuídos em um total de 1.195 vagas. O prazo de inscrição segue até o preenchimento das turmas, exceto uma que o se encerra no dia 28 deste mês; as aulas serão realizadas ao vivo pela plataforma Zoom.Na programação, serão abordados temas como artes, ateliê, cinema, elaboração de projetos culturais, fotografia, leitura, literatura, música, negócios criativos, poesia e teatro. Cada oficina possui um link específico de participação.A lista completa com as oficinas e os links para inscrição está disponível no