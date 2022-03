Com carga horária semanal de 40 horas e vencimento de R$ 1.666,10, os profissionais serão contratados temporariamente pelo prazo máximo de até um ano

publicado em 19/03/2022

Inscrições para Processo seletivo da Prefeitura terminam neste domingo (20); para se candidatar basta ter Ensino Médio completo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Terminam neste domingo (20), às 23h59, o período de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 01/2022 para contratação de Técnicos em Educação, que irão atuar nas escolas municipais de Votuporanga para atendimento de alunos com necessidades especiais. Para concorrer a uma vaga a única exigência é Ensino Médio completo.Com carga horária semanal de 40 horas e vencimento de R$ 1.666,10, os profissionais serão contratados temporariamente pelo prazo máximo de até um ano. As inscrições podem ser feitas peloatravés do ícone Concursos Públicos, em Serviços ao Cidadão.A classificação dos candidatos será por pontuação, de acordo com Avaliação de Títulos e Tempo de Experiência Profissional.A contratação atende as necessidades da a Secretaria Municipal da Educação, que registrou um recorde de novas matrículas neste ano, com o ingresso de mais de 1,4 mil novos alunos, número recorde, nunca antes registrado, que chega a ser praticamente o dobro da média de novas matrículas para o período.Mais de 120 educadores já foram contratados neste ano para o atendimento de alunos com necessidades especiais e o processo seletivo permitirá ampliar esse número para atender a demanda existente.